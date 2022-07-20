İki üniversite okudu hayvan otlatıyor! Kazandığı parayı duyan bu işe giriyor
HAKKARİ'de, iki üniversite bitiren Derya Taşar (27) babasından habersiz başladığı hayvancılıkta başarıyı yakaladı.
HAKKARİ Kamışlı köyünde yaşayan Taşar, 2017'de Bingöl Üniversitesi Sosyoloji ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler bölümlerini bitirdikten sonra Yüksekova Kadın Derneğinde sosyolog olarak işe başladı.
Dernek üyeleriyle birlikte kadın ve çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projelerinde yer alan genç girişimci, hem üretim yapmak hem de kadınları girişimciliğe teşvik etmek amacıyla hayvancılık yapmaya karar verdi.
İki yıl önce İl Özel İdaresinin başlattığı "Hayvancılığı Geliştirme Projesi"ne başvurarak 20 küçükbaş hayvan desteği alan Taşar, bu sayede ailesinin de geçim kaynağı olan hayvancılığa başladı.
Aynı zamanda eğitimini sürdürmek için geçen yıl uzaktan eğitim veren İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümüne yerleşen Taşar, özenle baktığı hayvanların sayısını 45'e çıkardı.