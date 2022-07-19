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Osmangazi Köprüsü’nden 14 günde geçen araç sayısını bakan açıkladı

Osmangazi Köprüsü’nden 14 günde geçen araç sayısını bakan açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 4 ile 17 Temmuz tarihleri arasında Osmangazi Köprüsü’nden toplamda 757 bin 227 aracın geçtiğini açıkladı. En yoğun araç geçişinin olduğu gün ise Kurban Bayramı arifesi olan 8 Temmuz oldu.

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Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı da Osmangazi Köprüsü ile ilgili son verileri paylaştı. Buna göre, Kurban Bayramı tatilinin içerisinde bulunduğu 4 Temmuz’dan 17 Temmuz günü dahil olmak üzere Osmangazi Köprüsü’nden 14 günde toplamda 757 bin 227 araç geçti. En yoğun araç geçişinin olduğu gün ise 80 bin 624 araçla Kurban Bayramı arifesi olan 8 Temmuz oldu.

"Köprü ve otoyol olmasaydı..."
Bakan Karaismailoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Köprü ve otoyol olmasaydı, bu kadar araç feribot kuyruklarında ve eski yollarda saatler kaybedecekti" ifadelerini kullandı.

İşte gün gün geçiş yapan araç sayısı:

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