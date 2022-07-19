4A SSK emekli maaşları ödeme tarihleri TC numarasına göre ödeme günü ne zaman?

Maaş zamlarının belli olmasıyla zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih araştırılmaya başlandı. Peki, Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Temmuz 2022 SSK - BAĞKUR zamlı emekli maaş farkları yattı mı? İşte emekli maaşı ödeme tarihleri...

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Haziran enflasyon rakamlarının ardından Temmuz 2022 emekli zammı belli oldu. Emekli zamlarının açıklanmasının ardından zamlı emekli maaşlarının hesaplara ne zaman yatacağı araştırılmaya başlandı. Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ödeme takvimi belli oldu. İşte zamlı emekli maaş farkları ödeme takvimi hakkında merak edilenler haberimizde...

Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu:

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu. TÜİK haziranda aylık enflasyonun yüzde 4.95 olduğunu açıkladı.

Böylece enflasyon farkıyla, SSK ve BAĞ–KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacağı kesinleşti.

Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak:

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada emekli maaşı ödemelerinin öne çekildiği ile ilgili bir duyuruda bulunmadı. İşte ödeme tarihleri

4A SSK emekli maaşları ödeme tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B Bağkur emekli maaşları ödeme takvimi

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.