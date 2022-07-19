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Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın büyük acısı

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın büyük acısı

İSTANBUL Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ hayatını kaybetti.

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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın kıymetli annesi Fethiye Gümüşdağ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhube Fethiye Gümüşdağ'a Yüce Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fethiye Gümüşdağ'ın cenazesinin yarın öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği bildirildi.

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