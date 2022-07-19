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Kirazdan sonra en çok üretimi yapılan meyve! Şeftali tarlada bakın ne kadara düştü

Kirazdan sonra en çok üretimi yapılan meyve! Şeftali tarlada bakın ne kadara düştü

TOKAT'ta kirazdan sonra en çok üretimi yapılan meyve olan şeftalide hasat dönemi başladı.  Şeftalinin kilogramı cinsi ve kalitesine göre tarladan 2-10 lira arasında satışa sunuldu. Çevre illerin yanı sıra yurt içi piyasaya gönderilen şeftali hasadının eylül ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

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 Şeftalide hasat dönemi başladı. Akyamaç köyü muhtarı Salih Şen, şeftalide taban fiyatın geçen seneye göre aynı olduğunu belirterek, “Şeftalinin taban fiyatı bu sene ucuz. 2 liradan başladı.

Üst tarafı da 10 liraya kadar gidiyor. Şeftalide henüz ihracat başlamadı. Yurt içi pazarında Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Aksaray, Kayseri, Sivas’a yakın illerin hepsine buradan şeftali gidiyor” diye konuştu.

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