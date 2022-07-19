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Galatasaray, Mustafa Muhammed'i kiraladı! İşte yeni takımı

Galatasaray, Mustafa Muhammed'i kiraladı! İşte yeni takımı

Fransız ekibi Nantes, Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Galatasaray'a, 2020-2021 sezonunun devre arasında kiralık olarak transfer olan ve bu yaz başında da bonservisi 4 milyon Dolar'a alınan Mustafa Muhammed'in yeni durağı Fransa oldu.

Sarı-kırmızılılar, Mısırlı futbolcuyu 1 sezonluğuna Fransız ekibi Nantes'e kiraladı.

Başarılı futbolcu, bugün Galatasaray'ın Avusturya kampından ayrılarak Nantes için sağlık kontrolünden geçmek için yola çıkacak.

Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı forma altında toplamda 58 maçta 17 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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