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E devlet şifresi alma ücretli mi 2022 2. kez e devlet şifresi alma ücreti kaç para?

E devlet şifresi alma ücretli mi 2022 2. kez e devlet şifresi alma ücreti kaç para?

Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması anlamına gelen e devlet milyonlarca vatandaş tarafından kullanılıyor. Peki e devlet şifresi ne işe yarar, nereden alınır ve e devlet şifresi ücreti 2022 kaç para oldu? E devlet şifresini unutan ne yapmalı?

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Farklı kurumlar tarafından, farklı kanallar aracılığıyla verilen e-Devlet Hizmetlerinin, tek noktadan güvenli ve kesintisiz bir şekilde sunulduğu elektronik platformdur. Peki e devlet şifresi ne işe yarar, nereden alınır ve e devlet şifresi ücreti 2022 kaç para oldu? E devlet şifresini unutan ne yapmalı?

E devlet şifresi nereden alınır:  
Şifreyi; şahsen başvuru ile yurt içinde PTT işyerlerinden veya yetkili acentelerinden, yurt dışında ise Dışişleri Bakanlığı’na bağlı elçilik ve konsolosluklardan temin edebilirsiniz.

Mobil imza, elektronik imza, TC yeni kimlik kartı veya internet bankacılığı kullanıyorsanız, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra da şifre oluşturabilirsiniz.

Kimler e devlet şifresi alabilir: 
Sisteme şifre ile ilk defa giriş yapan kullanıcı, güvenlik sebebiyle, otomatik olarak “Şifre Değiştirme” sayfasına yönlendirilir. Kayıt sonrasında sisteme giriş yapmış vatandaşlar dilerse “Şifre ve Güvenlik Ayarlarım” sayfasından şifre değişikliği işlemini gerçekleştirebilir. Ayrıca vatandaşlar PTT şubelerinden tekrar şifre alarak da şifre değiştirme işlemi gerçekleştirebilirler.

*15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
*Mavi kartlılar (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesinde belirtilen yabancı ülke vatandaşları),
*Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarınca verilmiş yabancı kimlik numarasına sahip yabancılar şifre alabilirler.

T.C. Vatandaşlarının Şifre Alırken İbraz Etmesi Gereken Belgeler Nelerdir?

*15 yaşını doldurmuş T.C. Vatandaşları üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu aşağıdaki kimlik belgelerinden birini ibraz ederek şifre alabilmektedir.

*Nüfus Cüzdanı,
*T.C. Yeni Kimlik Kartı,
*Nüfus Müdürlüğünce Verilmiş Geçerli Geçici Kimlik Belgesi,
*Pasaport,
*Ehliyet (Sürücü Belgesi)

PTT müdürlükleri veya yetkili şubelerinden e-Devlet Kapısı şifresi iptal işlemi yapılabilmektedir. Vekalet ya da vesayet durumlarında şifre alımında uygulanan kurallar şifre iptalinde de geçerli olmaktadır.

E devlet şifresi ücretli mi: 
Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT’den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir.

Şifre için yıllık kullanım ücreti var mı?
e-Devlet Kapısı şifresi için bir yıllık kullanım ücreti ödenmesi söz konusu değildir.

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