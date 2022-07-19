Colin Kazım, 8 yıl sonra Süper Lig'e dönüyor

Andrea Pirlo'nun başına geçtiği Fatih Karagümrük, eski süper lig yıldızı Colin Kazım'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Tarafların her yönden anlaştığı belirtilirken Kazım'ın sağlık kontrolünden geçtikten sonra İstanbul ekibine imza atması bekleniyor.

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Andrea Pirlo önderliğinde yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Karagümrük, bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe’de de forma giyen eski milli futbolcu Colin Kazım ile ilgileniyordu.

Karagümrük, Mbaye Diagne’i kadrosuna katmasıyla birlikte rotasını Türk asıllı oyuncu Colin Kazım’a çevirdi.

İmza atacak

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen eski milli futbolcu Colin Kazım ile anlaşmaya varıldı. Sağlık kontrolleri sonrası Colin Kazım, İstanbul ekibine imza atacak.

Geçtiğimiz sezon Derby Country ile 25 müsabakada görev alan Kazım, 995 dakika sahada kalırken, takımı adına 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Türkiye'de en son 2014 yılında Bursaspor forması giyen Colin Kazım Richards, 8 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönmüş olacak.