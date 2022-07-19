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Yumurtaya yüzde 50 zam geldi! Rekor fiyat artışıyla koli fiyatı 50 liraya dayandı

Yumurtaya yüzde 50 zam geldi! Rekor fiyat artışıyla koli fiyatı 50 liraya dayandı

Asgari ücrete gelen zam sonrası gıda fiyatlarına da peş peşe zam haberleri gelmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda 30 lira civarında olan yumurtaya yaklaşık yüzde 50’nin üzerinde zam geldi. Yumurta üretiminde artan yem, nakliye ve enerji maliyetleri fiyatlara rekor artış ile yansıdı. Yumurtanın kolisi 50 lirayı gördü.

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Yazla birlikte tüketim azaldığı için fiyatların gerilediği yumurtaya artan yem, nakliye ve enerji maliyetlerinden dolayı yüzde 50'nin üzerinde zam geldi.

Yumurta üretiminde artan yem, nakliye ve enerji maliyetleri fiyatlara rekor artış olarak yansıdı. Birkaç hafta önce 30 lira civarında satılan yumurtanın kolisi 50 liraları gördü.

Ucuzluk marketlerde orta boy yumurtanın fiyatı 46,5 lirayla 47,5 lira arasında değişiyor.

Yumurta maliyetlerinin 1,5 lira seviyesinde olduğunu ifade eden üreticiler, bir süredir toptan satış fiyatlarının 70 kuruş olması sebebiyle üretimin durma noktasına geldiğini söylüyordu.

Yüzde 100'ün üzerinde zarar ettiklerini kaydeden üreticiler, devletten yem desteği isterken, nakliye maliyetlerinin de 3 bin liradan 10 bin liraya çıktığını vurguluyordu.

Üretici biraz olsun nefes aldı

Yumurta toptancısı Süleyman Önal, fiyatların şu anda dengelenmeye başladığını belirterek, orta boy yumurtanın 42 lira seviyesine çıktığını, büyük boy yumurtanın 45 liraya, XL'ların ise 50 liraya satıldığını anlattı.

Önal "Tabii marketlerde bunlar beşer lira daha fazla oynar.

Şu anda telafi etmedi zararlarını ama biraz olsun nefes aldı üretici diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Türkiye

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