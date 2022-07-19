Fitch'ten Türkiye açıklaması: Enflasyonu düşürmenin yolu Ortodoks politikalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ülke Notları Direktörü Paul Gamble Türkiye’de enflasyonu düşürmenin ancak faiz artırımı ve Ortodoks para politikaları izlenmesi yoluyla mümkün olacağını söyledi. Bakan Nureddin Nebati geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamasında "Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk, artık heterodoks politikalar var" dedi.

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Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin arkasındaki temel nedenin mevcut politika bileşiminin olumsuz etkileri olduğunu belirten Gamble, 2022’de yıllık ortalama enflasyonun Fitch tarafından derecelendirilen ülkeler arasında en yüksek oran olan yüzde 71.4'e çıkacağını tahmin ettiklerini, artan geriye dönük endeksleme riskleri, yükselen beklentiler ve liradaki değer kaybı nedeniyle enflasyonun seyrinin oldukça belirsiz göründüğünü belirtti.

Fitch, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin kredi notunu B+'dan B'ye düşürmüş, görünümünü de "negatif" olarak teyit etmişti.

Dünya'dan Elif Karaca'ya konuşan Gamble şunları söyledi:

"Enflasyonun seyri oldukça belirsiz"

"Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin arkasındaki temel neden, mevcut politika bileşiminin olumsuz etkileri oldu. 2022’de yıllık ortalama enflasyonun Fitch tarafından derecelendirilen ülkeler arasında en yüksek oran olan yüzde 71.4'e çıkacağını tahmin ediyoruz. Artan geriye dönük endeksleme riskleri, yükselen beklentiler ve liradaki değer kaybı nedeniyle enflasyonun seyri oldukça belirsiz görünüyor.

Döviz kuru geçişkenliğinin hem hızı hem de şiddeti arttı. Genel politika bileşiminin en azından 2023 seçimlerine kadar aşırı destekleyici bir biçimde devam etmesini ve enflasyonun 2023'te ortalama yüzde 57 seviyesinde yer almasını bekliyoruz. Artan enflasyon, zayıf döviz kuru ve yurtiçi güvenin zayıflaması nedeniyle tüketimde yavaşlama bekliyoruz. AB’deki zayıf büyüme de dış talep üzerinde baskı oluşturacak. Büyümenin 2022'de yüzde 4,5 olmasını, ancak yüksek enflasyon, sıkılaşan finansman koşulları ve yavaşlayan küresel büyümeye bağlı olarak 2023'te yüzde 3,0'e ve 2024'te yüzde 2,9'a gerilemesini tahmin ediyoruz. Enflasyonu düşürmek, ancak faiz artırımı ve ortodoks para politikası izlenmesiyle mümkün olacaktır.

"Türkiye'nin ekonomi politikası karışımı döviz pozisyonu üzerindeki riskleri artırdı"

Fitch Ratings'e göre, Türkiye'nin yeni ekonomi politikası karışımı kamu maliyesi ve ülke döviz pozisyonu üzerindeki riskleri artırdı. Hükümet zorlu dış ortama ve artan makroekonomik dengesizliklere rağmen yüksek büyüme ve istihdamı korumaya odaklanmaya devam ederken, giderek daha müdahaleci ve öngörülemeyen politikaların izlenmesi güveni ve finansmana erişimi daha da zayıflatabilir.