Milas'taki yangın kontrol altına alındı! Manisa'da yangın devam ediyor

MUĞLA ve Manisa'dan orman yangını haberi geldi. Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken Milas'tan sevindirici haber geldi. Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bozbük Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, 6 uçak, 6 helikopter, 12 arasöz, 6 su tankeri ve 3 dozer görev aldı.

Yangın, yakınında bulunan turistik tesise sıçramadan söndürüldü.

İlçede Selimiye Mahallesi'nin Çukurköy mevkisinde öğlen saatlerinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar görmüştü.

Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Gördes ilçesi Karayağcı Mahallesinde çıkan orman yangınının, bir buğday tarlasında başladığı ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçramasıyla büyüdüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gördes'imize bağlı Karayağcı Mahallemizde bulunan bir buğday tarlasından çıktığı tahmin edilen yangın ne yazık ki rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçramış durumda. Gördes Orman İşletme Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz yangına anında müdahale ederken; çevre illerden de takviye birlikler ve araçlar yangına müdahalede bulunuyor. Belediyemize bağlı ekiplerimize yangına müdahale konusunda gerekli tüm talimatları verdik. Ayrıca helikopter ve uçaklarla da müdahale başladı. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangına müdahalede bulunuyor. Temennimiz yangının en kısa sürede kontrol altına alınması. Tüm ekiplerimize Rabbim'den kolaylıklar diliyorum."

Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Karayağcı Mahallesi Çengel mevkisinde yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına 9 uçak, 10 helikopter, 7 dozer, 1 kepçe, 22 su tankeri, 49 arazöz ve 10 Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının söndürme araçlarıyla müdahale ediliyor.

Mahalle sakinleri de çalışmalara destek veriyor

Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, buğday tarlasında çıktığı tahmin edilen yangının rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradığını belirtti.

Gördes Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplere çevre illerden takviye birliklerin de yardım ettiğini bildiren Akyol, "Belediyemize bağlı ekiplerimize yangına müdahale konusunda gerekli tüm talimatları verdik. Ayrıca helikopter ve uçaklarla da müdahale başladı. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangına müdahalede bulunuyor. Temennimiz yangının en kısa sürede kontrol altına alınması." diye konuştu.

AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu yangın bölgesinde besicilik yapan bazı vatandaşların ve 400'e yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvanın tedbir amaçlı tahliye edildiği öğrenildi.