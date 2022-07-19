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Bursa Gökdere Millet Bahçesi cennet gibi olacak! Tam 200 bin metrekare

Bursa Gökdere Millet Bahçesi cennet gibi olacak! Tam 200 bin metrekare

BURSA Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle bu dönem kente kazandırmayı planladığı Gökdere Millet Bahçesi’nde çalışmalar hızla devam ederken, alan yeşile bezenmeye başladı.

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Bursa’yı yeniden yeşille anılır hale getirmek amacıyla eski stadyum alanına yapılan Millet Bahçesi, Vakıf Kent Parkı ve Bağlaraltı Parkı gibi projelerle kente nefes aldıran Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Gökdere Millet Bahçesi projesi TOKİ işbirliğiyle hayata geçiriliyor.

Yıldırım ile Osmangazi ilçelerinin sınırını belirleyen Gökdere’nin her iki yakasını kaplayan ve yaklaşık 200 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilen projenin 2 bin 800 metrekaresinde sosyal donatı, kalan alanında ise rekreasyon bölümleri yer alacak.

Gökdere Millet Bahçesi’nde 10 bin 887 metrekare alanda çocuk oyun köyü, yöresel bitkilerin mevsimsel renklendirme gösterilerinin yapılacağı 4 bin metrekarelik bitki gösteri alanları ve 2 bin 750 metrekarelik biyolojik gölet bulunacak.

2 bin metre uzunluğunda bisiklet parkuru, 2 bin metrelik koşu yolu ve 4 bin metre uzunluğunda gezi yolunun olacağı projede; 16 kameriye, 3 mangal pişirme birimi ve 31 piknik masası, piknik alanı yer alacak. Sosyal tesisin, yöresel satış ünitelerinin ve mescidin de olacağı projede, bin 25 metrekarelik alanda millet kıraathanesi yapılacak.

Bölge nefes alacak

Bölgede ağaçlandırma, zemin düzenleme ve tesis inşaatları devam ederken; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hızlı sanayileşme, göç ve kontrolsüz yapılaşma yüzünden yeşil kimliğinden uzaklaşan Bursa’yı yeniden yeşille anılan kent haline getirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Kentin doğusundan batısına 17 ilçede çevre yatırımlarına büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa’mıza nitelikli düzenlenmiş yeşil alanlar kazandırmak için gayret sarf ediyoruz. Vakıf Kent Parkımız buna güzel bir örnek.

Yıllardır konuşulan ancak bugüne kadar somut adım atılamayan Gökdere Millet Bahçesi’ni de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliği ile Bursa'mıza kazandırıyoruz. Gökdere Millet Bahçesi tamamlandığında, yapılaşmanın yoğun olduğu Osmangazi ile Yıldırım ilçelerimize büyük değer katacak” dedi.

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