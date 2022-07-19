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Jorge Jesus'dan Kim Min-Jae açıklaması: "Ağır bir darbe oldu"

Jorge Jesus'dan Kim Min-Jae açıklaması: "Ağır bir darbe oldu"

Kim Min-Jae'nin transferini doğrulayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Bu ayrılık bizim için ağır bir darbe oldu" dedi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçı öncesi konuştu. Jorge Jesus "Kim Min-Jae transferi benim için sürpriz oldu. Sözleşmesindeki çıkış bedeli ödendiği için Fenerbahçe'nin bu durumda yapabileceği bir şey yok. Bizim için ağır bir darbe olduğunu söyleyebilirim ancak elimizde gayet kaliteli oyuncular var." diye konuştu.

Jorge Jesus'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
"Kurada Şampiyonlar Ligi'nde tecrübeli, güçlü bir takım çıktı. Ben onları iyi tanıyorum, geçen sene onlara karşı oynadım. Zor anlar olacaktır ama biz iyi çalıştık. Onların kalitesine sahada cevap vermek istiyoruz. Yaklaşık 4-5 haftadır takımla çalışıyoruz. Yavaş yavaş birbirimizi tanıyoruz. Pozitif düşünceye sahip, kaliteli bir takım oluşturmak istiyoruz. Rakibimiz Dinamo Kiev'in 4-5 yıldır birlikte oynadığını biliyoruz. Ukrayna'da olanları hepimiz biliyoruz. Umarım maçta sporun dışında olaylar yaşanmaz. Hepimiz orada olanlara saygı duyuyoruz, acılarını paylaşıyoruz."

"Lucescu, yabancı teknik direktörler arasında bir sembol. Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla tecrübesi var, aynı benim gibi."

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