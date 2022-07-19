Yunanistan basını yazdı: Türkiye'ye karşı sınıra İsrail füzesi!

Yunanistan İsrailli bir şirketten 70 milyon Euro karşılığında Spike NLOS füze savunma sistemi satın almayı planlıyor. Yunan medyası anlaşmada son aşamaya gelindiği iddia etti.

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Yunan basınında yer alan habere göre, Yunanistan basınında çıkan haberlere göre, Yunanistan Türkiye’ye karşı kullanmak üzere İsrail’den Spike NLOS adlı füze savunma sistemleri planlıyor.

70 milyon euro karşılığında 27 füze sistemi

İsrail ile Yunanistan arasında anlaşmada son aşamaya gelindiği iddia edildi. 70 milyon euro karşılığında 27 füze sisteminin alınacağı ve bu sistemlerin 2023 başında füze sistemlerinin Yunanistan'a gönderilmeye başlanacağı belirtildi.

Alınması planlanan füze sistemlerinin Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki Evros bölgesinin Türkiye sınırına konuşlandırılacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Tank savunma sistemi olarak tasarlanacak

Füzelerin tank savunma sistemi olarak tasarlandığı ve 32 km menzile sahip olduğu belirtildi. Yunanistan, kısa sürece önce İsrail ile drone satışı, Fransa'yla Rafael savaş uçağı, ABD ile de F-16 savaş uçağı modernizasyonu anlaşmaları imzaladı.

Pentagon'a giden Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’den F-35 savaş uçaklarının Yunanistan’a satılmasını istedi. Austin, görüşme sonrası Yunanistan ile savunma iş birliğinin ‘hiç olmadığı kadar güçlü olduğu’ vurgusu yaptı.

Spıke nlos

32 kilometre menzile sahip olan Spike NLOS, Spike ailesinin en uzun menzilli füzesidir. Her türlü hava koşulunda düşman tanklarını etkisiz hale getirmek için tasarlanmıştır. Bir Spike NLOS bataryası çok önemli bir alanı kapsayabilir. Spike NLOS, GPS, lazer işaretleme olmaksızın pasif olarak hedefe angaje olabilen, son derece gelişmiş bir elektro-optik güdüm ünitesi barındıran 5. nesil tanksavar füzesidir.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ