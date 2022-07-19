İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylandı

İki ay önce NATO üyesi olmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri kabul edildi. Karar tasarısı Senato'da görüşülecek.

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İsveç ve Finlandiya, iki ay önce NATO üyesi olmak için başvuruda bulundu.

Başvurunun ardından bir araya gelen Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, iki ülkenin NATO üyeliklerine ilişkin karar tasarısını oyladı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olabilmeleri için 30 ülkenin kendi ulusal yasaları ve prosedürleri uyarınca onayı gerekiyor.

394 evet, 18 hayır oyu çıktı

Gerçekleşen oylamada 394 "evet" oyu çıkarken 18 "hayır" oyu çıktığı belirtildi.

Ret oyu kullananların tamamının Cumhuriyetçiler olduğu görülürken, 18 Demokrat ve 2 Cumhuriyetçi üye ise oylamaya katılmamayı tercih etti.

Öte yandan diğer müttefik ülkelerden de bu yönde karar almaları çağrısı yapıldı.

21 Temmuz'da Senato'da oylanacak

Tasarı, Kongre’nin üst kanadı Senato’da 21 Temmuz, Meclis’in ise 2 Ağustos’ta iki ülkenin NATO üyeliklerini oylayacağı duyuruldu.

Türkiye ise 'güvenlik endişelerinin giderilmesinin ardından' İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik vetosunu kaldırmış ancak bunun şartlı bir durum olduğunu belirtmişti.

6 ülke onay verdi

İki İskandinav ülkesinin üyeliklerine şu ana kadar altı ülke onay verirken onay sürecinin bir yıl daha sürmesi bekleniyor.

Bu süre zarfında Helsinki ve Stockholm NATO toplantılarına katılabilecek ve istihbarata daha fazla erişim sağlayabilecek.