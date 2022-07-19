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Galatasaray Pardubice maçında gol sesi çıkmadı

Galatasaray Pardubice maçında gol sesi çıkmadı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray, Çekya ekibi Pardubice ile oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

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Spor Toto Süper Lig’in başlamasına sayılı günler kala 2022-2023 sezonu hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray, dördüncü hazırlık maçında Çekya ekibi Pardubice ile karşılaştı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sarı-kırmızılılar sahaya; Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Victor Nelsson, Emin Bayram, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Cicaldau, Barış Alper Yılmaz, Morutan, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan 11’i ile çıktı.

Emin Bayram sakatlandı
Henüz maçın ilk dakikalarında sakatlanan Emin Bayram’ın yerine 19 yaşındaki Metehan Baltacı oyuna dahil oldu.

İlk yarıda aradığı golü bulamayan Galatasaray’da ikinci yarı Gomis, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Hamza Akman, Taylan Antalyalı, Aytaç Kara ve Ali Turap değişiklikleri yapıldı. İstediği pozisyonları bulamayan sarı-kırmızılılar sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.


İlk etap kamp çalışmalarını tamamlayan Galatasaray, maçın ardından İstanbul’a hareket edecek.

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