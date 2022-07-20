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Twitter-Musk davasının görüleceği tarih belli oldu

Twitter-Musk davasının görüleceği tarih belli oldu

Sosyal medya şirketi Twitter'ın yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiği için Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'a açtığı davanın ekim ayında görülmesi kararlaştırıldı.

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Twitter'ın Musk'a karşı açtığı davada ilk duruşma, Delaware Eyaleti'ndeki Chancery Mahkemesinde yapıldı.

Söz konusu duruşmada, Twitter, halka açık bir şirket olarak geleceğine ilişkin belirsizlikten zarar görebileceğini savunarak davanın eylülde görülmeye başlamasını talep ederken, Musk'ın avukatları bu tarihin şubat veya sonrasına ertelenmesini istedi.

Hakim Kathaleen St. Jude McCormick, davanın bir an önce çözülmesi gerektiğini belirterek, ekim ayında görülmeye başlanmasına karar verdi.

Musk'ın anlaşmayı feshettiği 8 Temmuz'da bildirilmişti
Twitter, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiği için Elon Musk'a geçen hafta dava açmıştı.

Musk'ın, sosyal medya şirketi Twitter'ı satın alma anlaşmasını birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek feshettiği 8 Temmuz'da bildirilmişti.

Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini duyurmuştu.

Twitter'ın avukatı William Savitt tarafından Musk'ın avukatı Mike Ringler'e gönderilen mektupta ise Musk'ın anlaşmayı feshinin "geçersiz ve haksız" olduğu, bunun anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin reddedildiği anlamına geldiği ifade edilmişti.

Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshetmesi sonrası Twitter'ın hisse değeri, nisanda yapılan hisse başına 54,2 dolarlık teklifin altına inmişti.

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