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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta bekledi: Putin'in yüz ifadesi gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana Üçlü Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Putin, görüşme öncesi yaklaşık bir dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi. Bu sırada sandalyeleri ve duvarları inceleyen Putin'in gergin yüz ifadesi kameralara yansıdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana Üçlü Zirvesi kapsamında İran'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Tahran Uluslararası Konferans Salonu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce giden Putin, yaklaşık bir dakika beklemek zorunda kaldı.

Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken gerildi
Bu süreçte yanındaki sandalyeleri ve duvarları inceleyen Putin'in gergin olduğu anlar kameraya yansıdı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girmesiyle gergin havanın dağıldığı görüldü.

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