Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic İstanbul’a geldi

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Mostafa Mohamed'i Fransa'nın Nantes ekibine gönderen Sarı-Kırmızılılar aynı gün Benfica’dan İsviçreli golcü Haris Seferovic'i satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiraladı. İşte Cimbom'un yeni golcüsünün taraftarla ilk buluşması ve ilk açıklamaları...

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Benfica’dan Haris Seferovic ile satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralık olarak anlaştı. 2022-2023 sezonu öncesi Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira transferleri ile kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar forvet hattı için Haris Seferovic ile anlaşma sağladı.

Lizbon’dan özel uçakla gelen Seferovic, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a giriş yaparken, karşılamaya 100’e yakın taraftar geldi. Boynuna Galatasaray atkısı geçiren Seferovic, yaptığı ilk açıklamada, “Burada olduğum için çok mutluyum. Geç saatlerde buraya gelen taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte çok çalışarak, başarılı olacağız” ifadelerini kullandı.

Sakatlığı ile ilgili sorulan soruya da yanıt veren golcü oyuncu, “Geçen yıl sakatlığım vardı. Bu yıl kendimi çok iyi hissediyorum. Herhangi bir sakatlığım yok” dedi.

Başarılı golcü daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

Haris Seferovic sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak.

Seferovic'in Kariyeri

Kariyerine İsviçre'de başlayan Bosna Hersek asıllı santrfor, sırasıyla Grasshoppers, Fiorentina, Neuchatel Xamax, Lecce, Novara, Real Sociedad, Eintracht Frankfurt ve Benfica'da forma giydi.

Benfica'da 2017'den bu yana top koşturan Seferovic, 187 resmi maçta 74 kez fileleri havalandırdı. Kariyerinde toplam 421 resmi maça çıkan 30 yaşındaki golcü futbolcu, 124 kez gol sevinci yaşadı.

İsviçre Milli Takımı'nın da formasını terleten Haris Seferovic, 86 karşılaşmada 25 gol attı.

Galatasaray Mostafa Mohamed'i Fransa'ya gönderdi

Fransız ekibi Nantes'e kiralık olarak transfer olan Mustafa Muhammed'i, kamp yapılan otelin önünden Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu uğurladı.

Takım arkadaşlarına veda ederken gözyaşlarına hakim olamadığı belirtilen Mostafa Mohamed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Taraftarları, takım arkadaşlarımı ve hocamı çok özleyeceğim. Galatasaray'a teşekkür ediyorum, bu sene en iyi dileklerim Galatasaray ile. Galatasaray taraftarlarını gerçekten çok özleyeceğim. Evet şu an ağlamaklıyım. Nantes'a kiralık gidiyorum. Nantes'ta da en iyi performansımı ortaya koymak istiyorum." ifadelerini kullandı.