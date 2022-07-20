Hakkari'de yılan evi! Her yerden çıkıyor ailenin gözüne uyku girmiyor evin hanımının sözleri ürküttü
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Çukurca köyünde yaşayan Oyman ailesine ait evin her tarafından yılan çıkıyor. Ayşe Oyman, "Son 2 senedir evimin her tarafından yılanlar çıkıyor. Bazen yemek yaptığım fırının üzerinde bile çıkıyorlar. Artık evimde çalışamaz hale geldim. " dedi.
Yüksekova merkeze 17 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurca köyünde yaşayan Oyman ailesi, son dönemlerde yaşadığı yılan korkusu nedeniyle evlerinde adeta diken üstünde yaşıyorlar.
Öğle saatlerinde evin her tarafından çıkan yılanların özellikle halı ve yastık altı ile kapı aralarında görülmesi aileyi korkutuyor. 3 küçük çocuklarını yılanlardan dolayı akrabalarının evlerine gönderen aile, yılanların korkusuyla geceleri bile zor uyuyor.
Evin her tarafından yılan çıktığını belirten ev hanımı Ayşe Oyman, “Bizde köye yakın bir yerde ev yaptık. İlk başlarda yılanlar yoktu. Son 2 senedir evimin her tarafından yılanlar çıkıyor. Bazen yemek yaptığım fırının üzerinde bile çıkıyorlar. Artık evimde çalışamaz hale geldim. Çocuklarım bazen evde oluyor, onlar da korkuyorlar. Bende onları arada bir akrabalarımıza gönderiyorum. Geceleri bazen yatamıyoruz, korkudan yatağımıza gelir diye.
Ben gerçekten yetkililerden destek bekliyorum. Tek korkum çocuklarımdır. Her dakika panik içindeyiz. Artık başka ev istiyoruz. Çünkü bu ev artık yılan evine dönüşmüş durumda. Zaten maddi durumumuzda iyi değil. Bu korkudan artık kurtulmak istiyoruz” dedi.