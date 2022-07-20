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Tatilcileri tuzağa düşürüp ortadan kayboldular: 1,5 milyon TL'lik akıllara zarar dolandırıcılık

Tatilcileri tuzağa düşürüp ortadan kayboldular: 1,5 milyon TL'lik akıllara zarar dolandırıcılık

Bodrum Ortakent'te kendilerini emlakçı olarak tanıtan dört kişilik bir ekip, 30 vatandaşı yaklaşık 1.5 milyon lira dolandırdı. Görüntülü konuşmalar yaparak Pinokyo adlı siteden ev kiralama vaadiyle insanları kandıran dolandırıcılar, paraları alıp ortadan kayboldu.

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Bodrum Ortakent'te kendilerini emlakçı olarak tanıtan dört kişilik bir ekip, 30 vatandaşı yaklaşık 1.5 milyon lira dolandırdı. Görüntülü konuşmalar yaparak Pinokyo adlı siteden ev kiralama vaadiyle insanları kandıran dolandırıcılar, paraları alıp ortadan kayboldu.

Sabah gazetesinin haberine göre, vatandaşları inandırmayı başaran dolandırıcılar, 30 kişinin yaklaşık 1.5 milyon lirasını alıp ortadan kayboldu.

Dolandırıcılar, Bodrum'da tatil yapmak isteyen vatandaşları Pinokyo adlı sitedeki evlerin görüntülerini göstererek kandırdı.

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