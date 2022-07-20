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KYK borçlarını ödeyenler ne olacak? Hacizler kaldırılacak mı? Detaylar belli oldu

KYK borçlarını ödeyenler ne olacak? Hacizler kaldırılacak mı? Detaylar belli oldu

KYK borcunu ödemeye başlayacaklar, borcu maliyeye devredilen ya da hacze düşenler yeni düzenlemeyi merakla bekliyor. KYK borcunu geçmişte enflasyon farkına göre ödeyenler de geri iade alıp alamayacağını sorguluyor. Düzenlemenin ayrıntıları belli oluyor...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kredi borçlarına ilişkin tahsilatta sadece anaparanın alınacağına yönelik verdiği müjdenin ardından gözler, sürecin nasıl işleyeceğine çevrildi.

Düzenlemede ödenen taksitlerdeki enflasyon farkının iade edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı günden itibaren geçerli olacağını ve tahsilatın durdurulacağını kaydeden AK Parti kurmayları “Torba kanununa eklenecek bir madde ile düzenleme yapılır. Meclis 1 Ekim’de açıldığı için yapılacak çalışma o zamana kadar hazırlanacak. Ancak bu süreçte Maliye Bakanlığı tahsilatı durdurabilir. Yapılacak çalışma geçmişe yönelik bir düzenleme olmaz, geleceğe yönelik olur. Tahsilat bu şekilde sağlanır” değerlendirmesinde bulundu.

Hacizler askıya
AK Parti kurmayları yeni düzenleme yürürlüğe girinceye kadar borcunu ödeyemeyenler için başlatılmış tahsilat (Haciz) işlemlerinin askıya alınacağına dikkat çektiler.

Borçlular e-Devlet'i kontrol edince şok yaşamıştı
KYK borçluları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası sistemden kontrol ettiklerinde daha önce anapara olarak görünen borçlarına yurt içi üretici fiyat endeksinin eklenerek miktarın yükseldiğini öne sürerek tepki göstermişlerdi.

kyk
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