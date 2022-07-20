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Kuraklık Uganda'da en az 200 can aldı

Kuraklık Uganda'da en az 200 can aldı

UGANDA'nın kuzeydoğusunda bu ay, 200'den fazla kişi kuraklığın sebep olduğu açlık nedeniyle hayatını kaybetti.

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Uganda'da, göçebe çobanların yaşadığı yarı kurak ve merkeze uzak Karamoja bölgesi, gelişim açısından ülkenin diğer bölgelerinin çok gerisinde. Bu yıl, bölgedeki silahlı grupların büyükbaş hayvanlar için düzenlediği baskınlar durumu daha da kötüleştirdi.

Kaabong bölgesi yerel yönetim başkanı Jinı Bornd Meri, konuya ilişkin açıklamasında, "Yaşlılar, emziren anneler ve çocuklar evlerinde sessizce ölüyor. Açlığa yenik düşüyorlar." dedi.

Meri, bu ay yalnızca tek bir bölgede en az 184 kişinin açlıktan öldüğünü belirtti.

Yerel bir yardım kurumunun sorumlusu Moses Okori de, Kotido bölgesinde en az 22 kişinin açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

BM, geçen ay söz konusu bölgedeki nüfusun yüzde 40'ının yüksek seviyede gıda güvenliği riskiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

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