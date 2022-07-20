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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Amazon'dan 10 bin Facebook kullanıcısına dava: Koordine etmekle suçladılar

Amazon'dan 10 bin Facebook kullanıcısına dava: Koordine etmekle suçladılar

E-ticaret devi Amazon, para veya ücretsiz ürün karşılığında yapılan sahte incelemeleri koordine etmekle suçladığı 10 binden fazla Facebook grubunun yöneticisine dava açtı.

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Seattle merkezli şirketin web sayfasından yapılan açıklamada, söz konusu Facebook gruplarının, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Japonya'da yanıltıcı ürün incelemelerinde rolü olduğuna dikkat çekildi.

İlgili davada, 43 bin üyeye sahip "Amazon Product Review" (Amazon Ürün İncelemesi) adlı Facebook grubununun dolandırıcılık dolayısıyla kapatıldığına vurgu yapıldı.

Sahte ürün incelemeleri meselesi, Amazon veya diğer platformlarda ilk kez gündeme gelmiyor. Şirket, daha önce de ürünlerle ilgili sahte referanslar sunduğu öne sürülen kişileri dava etmişti.

İngiltere'de ise geçen yıl rekabet düzenleyicileri, şirketin ve Google'ın alışveriş yapanları korumak için yeterli tedbirleri alıp almadığına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

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