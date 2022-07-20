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Evlerine dönüyorlardı! Korkunç olay kanlar içinde kaldılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Evlerine dönüyorlardı! Korkunç olay kanlar içinde kaldılar

 BURSA'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden iki kişi öldü, iki kişi yaralandı. Korkunç olayın arazi meselesi nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

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Alınan bilgiye göre, kendilerine ait araziden evlerine dönen B.S. (59), oğlu B.S. (18), O.S. (50) ve oğlu İ.S'nin (17) içinde bulunduğu kamyonete aynı mahallede yaşayan Ş.Y. (58) tüfekle ateş etti.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiyi Yenişehir Devlet Hastanesi ve çevredeki başka hastanelere sevk etti.

Yaralılardan B.S. ve İ.S. Yenişehir Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan Ş.Y. ile B.S. ve kardeşi O.S. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden tartışma yaşandığı iddia edildi. Jandarma, olay sonrası kaçan Ş.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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