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Merih Demiral'a dev talip! Milli oyuncuların yolu kesişebilir

Merih Demiral'a dev talip! Milli oyuncuların yolu kesişebilir

Serie A ekibi Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'a, Hakan Çalhanoğlu'nun da bulunduğu İnter'in talip olduğu öğrenildi.

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Milli futbolcu Merih Demiral, geçen sezon Atalanta formasıyla sergilediği futbolla büyük beğeni alırken dev takımların da transfer radarına girdi. 24 yaşındaki milli stoper, geçen sezon Atalanta formasıyla başarılı bir sezonu geride bırakırken Mavi-siyahlı kulüp bu duruma kayıtsız kalmadı.

Atalanta, satın alma opsiyonuyla kiraladığı Merih Demiral'ın bonservisini, opsiyon maddesini kullanarak yaklaşık 20 milyon euro bedelle almıştı.

Milli futbolcu, geride kalan sezonda Atalanta formasıyla 42 maça çıkarken 2 gol attı ve 3 asist kaydetti. 24 yaşındaki stoper, İtalya Serie A'da daha önce ise Sassuolo ve Juventus formalarını da terletmişti.

Juventus formasıyla çıktığı 32 maçta 1 gol ve 2 asist kaydeden Merih, Siyah-beyazlı takımla 3 kupa sevinci yaşadı.

Merih Demiral, performansıyla İtalya Serie A'nın önemli savunmacıları arasında gösterilirken devlerin transfer listesine de girmeyi başardı.

İtalya Serie A'da geride kalan sezonu ikinci sırada tamamlayan ve şampiyonluğu Milan'a kaptıran bir başka milli yıldız Hakan Çalhaoğlu'nun takım Inter'de stoper arayışları sürüyor.

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde, Milan Skriniar'ın Paris Saint Germain'e olası transferinde Inter'in Merih Demiral için Atalanta'yla görüşme yapacağı belirtildi. Haberde, Milano ekibinin listesinde Torino'dan Gleison Bremer'in de yer aldığı ancak transfer görüşmelerindeki belirsizlik nedeniyle farklı isimlere yönelinebileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu Atalanta'da kiralık olarak geçiren Merih Demiral, yeni sezon öncesinde Bergamo ekibine bonservisyle transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Merih Demiral'ın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullandığı belirtildi. Açıklamada, milli futbolcu için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ve bunun 4 dönemde yapılacağı ifade edildi.

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