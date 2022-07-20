Abdulkadir Selvi: Selahattin Demirtaş Meral Akşener'e mesaj veriyor

Abdulkadir Selvi, tutuklu bulunan HDP'li siyasetçi Selahattin Demirtaş'ın son dönemdeki PKK ve Türkiye üzerindeki mesajlarını analiz ederek "Demirtaş, Meral Akşener’in direncini kırmaya çalışıyor" dedi.

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Selahattin Demirtaş'ın Meral Akşener'e mesaj vermeye çalıştığını söyleyen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Akşener'in direncini kırmaya çalıştığının altını çizerek "Demirtaş’ın PKK ile devleti eşit hale getirme kurnazlığını bir kenara not edip neden ısrarla Meral Akşener’e mesaj verme gayreti içinde olduğuna değinmek istiyorum." diye yazdı.

Selvi yazısında, "Demirtaş, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde Kılıçdaroğlu’nda bir sorun görmüyor. HDP’yi tatmin etmek için Suriye ve Irak tezkeresi ile Libya tezkeresinin oylamasında dahi HDP’nin peşine takıldı. Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanı adayı olmak için yapamayacağı bir şey olmadığı anlaşıldı. Demirtaş, Meral Akşener’in direncini kırmaya çalışıyor. Bütün amacı cumhurbaşkanı adayı belirlenirken, HDP’nin de 6’lı masada olması. Yok öyle 7’nci parti olarak masada oturması şeklinde değil. HDP, cumhurbaşkanı adayını belirleyen irade olmak istiyor. Demirtaş, Akşener’e yazdığı üstü örtülü mektuplarla bu yolu açmaya çalışıyor. Akşener’in elini rahatlatacak mesajlar vermesinin nedeni o..." ifadesini kullandı.