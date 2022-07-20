Denizli'deki kayıp çocuklar Rafet ve Hakkı! 41 saat sonra acı haber geldi bakın nerede bulundu

Hem sulama kanalında hem de kayıp çocukların evlerinin olduğu bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında geçen 41 saatin ardından kayıp çocuklardan Hakkı Bardan’ın cansız bedenine serinlemek için suya girdikleri Kıralan Mahallesi’ndeki tüp kanalın çıkışında ulaşıldı.