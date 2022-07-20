Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem kimdir? Selçuk Ural tek gecelik ilişki demişti meğer ünlüymüş

Hakan Ural anne ve babası: Hakan Ural'ın babası birçok kişi tarafından biliniyor fakat annesi hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Hakan Ural'ın annesi Türkiye'nin en güzel sinema oyuncularından biri olan Ceyhan Cem'dir. Fakat Hakan 17 yaşına gelene kadar ne Selçuk Ural'ın ne de Ceyhan Cem'in oğlu olduğu bilinir.