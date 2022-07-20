Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem kimdir? Selçuk Ural tek gecelik ilişki demişti meğer ünlüymüş
Hakan Ural hakkında hiç bilinmeyenleri 'tek gecelik ilişkinin ürünü' dediği babası Selçuk Ural anlattı. 16 yaşında babasının kabul ettiği ve şu anda 54 yaşında olan Hakan Ural'ın annesi ise en çok merak edilen konulardan. Bir dönem Yeşilçam'ın tanınan isimlerinden biri olan Ceyhan Cem Hakan Ural'ın annesi.
Kanal D ekranlarında sunduğu Neler Oluyor Hayatta programında söyledikleri ile sık sık sosyal medyanın gündemine yerleşen Hakan Ural hakkında şok açıklamaları bu kez babası Selçuk Ural yaptı. Oğlu Hakan Ural için tek gecelik ilişkimin ürünü dediği baba Selçuk Ural, oğlunu ilk zamanlarda reddettiğini 16 yaşında DNA testi ile oğlunu kabul ettiğini geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj ile anlatmıştı.
Babasıyla görüşmeyen ve aralarının açık olduğu bilinen Hakan Ural'ın annesi ise en çok merak edilen konulardan birisi. Hakan Ural'ın annesi bir dönem Yeşilçam'ın tanınan isimlerinden biri olan Ceyhan Cem'dir.
Selçuk Ural ile Ceyhan Cem uzun süre birlikte yaşamışlardır fakat resmi nikahları olmamıştır. Ceyhan Cem'in iddiasına göre Selçuk Ural kendisinden bir çocuğu olmasını ve evlenmek istediğini söylemiştir. Selçuk Ural ise o esnada modacı Canan Yaka ile evliliğe giden bir yola girmiştir.
Hakan Ural anne ve babası: Hakan Ural'ın babası birçok kişi tarafından biliniyor fakat annesi hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Hakan Ural'ın annesi Türkiye'nin en güzel sinema oyuncularından biri olan Ceyhan Cem'dir. Fakat Hakan 17 yaşına gelene kadar ne Selçuk Ural'ın ne de Ceyhan Cem'in oğlu olduğu bilinir.