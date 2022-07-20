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Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var

KAYSERİ'de yolcu otobüsünün yoldan çıkarak şarampole düştüğü kazada 1'i ağır 17 kişi yaralandı.

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İstanbul'dan Kahramanmaraş'a giden yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü.

Bir süre sürüklenen otobüs toprak birikintisine çarparak durdu. Kazada muavin ağır yaralanırken, 16 yolcu da yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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