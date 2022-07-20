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Kayseri'de bir garip olay! İntihar edeceğini söyledi çocuklarını bıraktı ardından...

Kayseri'de bir garip olay! İntihar edeceğini söyledi çocuklarını bıraktı ardından...

KAYSERİ’nin Kocasinan ilçesinde 2 çocuğunu güvenliklere bıraktıktan sonra kaçan kadın, bir süre sonra çocuklarını almaya geldi. E.Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.Ç., intihar edeceğini söyleyerek, güvenliklerin yanına geldi. Burada bir süre güvenlik görevlileri ile konuşan kadın, 2 çocuğunu buraya bıraktıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, E.Ç.'yi bulmak için çalışma başlattı.

Kadın sığınma evine gitmek istedi
Bir süre sonra çocuklarının yanına gelen kadın, burada polis ekiplerine çeşitli sıkıntılarının olduğunu ve kadın sığınma evine gitmek istediğini söyledi. E.Ç., ifadesi alınmak üzere çocukları ile birlikte karakola götürüldü.

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