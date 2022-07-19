Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ücretleri dudak uçaklattı yıllığı 382 bin lira

İSTANBUL'daki Koç Üniversitesi, 2022- 2023 eğitim öğretim yılındaki ücretlerini açıkladı. Açıklamaya göre 2022-2023 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için ücret, Tıp Fakültesi dışındaki programlar için 278.000 bin lira, Tıp Fakültesi için ise 382.300 lira olarak belirlendi.

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YKS sonuçlarının ve Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun açıklanmasıyla birçok öğrenciyi tercih heyecanı sardı.

Üniversiteler de bu kapsamda hazırlıklarını tamamladı. Koç Üniversitesi, 2022- 2023 eğitim öğretim yılı ücretlerini açıkladı. Tıp fakültesinin fiyatı sosyal medyada gündem olurken, bu ücretin içinde yurt ve yeme içme de bulunmuyor. Üniversiteden yapılan açıklamada eğitim öğretim ücretinin 'KDV dahil 382 bin lira' olduğu belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

-"Koç Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2022-2023 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 278.000 TL’dir;

-Tıp Fakültesi için KDV dâhil 382,300 TL’dir.



-Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dâhil 278.000 TL’dir.

Dönem başına 139 bin lira

-Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır. Yıllık eğitim ücreti Güz ve Bahar yarıyıllarındaki dersleri kapsar ve ödeme tüm yıl için Üniversite kayıt döneminde yapılırsa ücret hem Güz ve hem de Bahar dönemlerini kapsayacak şekilde dönem başına 139.000 TL olacaktır; ancak Üniversite kayıt döneminde sadece Güz ödemesi yapılırsa Bahar dönemi için Ocak 2023 ayında açıklanmak üzere bir artış olabileceğini dikkatinize sunarız."