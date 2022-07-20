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3 çocuk babası polis Adana'da hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
3 çocuk babası polis Adana'da hayatını kaybetti

ADANA'da trafik polisi Kemal Eren (38), park halindeki aracına gitmek için yolun karşısına geçtiği sırada tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Tarsus Bölge Trafik İstasyon Amirliğindeki görevini devreden polis memuru Kemal Eren Pozantı Güney gişeleri park alanında bulunan aracına gitmek için Adana-Pozantı otoyolunda yolun karşısına geçerken hareket halindeki bir tırın çarpması sonucu kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Cenazesi Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırılan polis memuru için bugün Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlenecek.

Evli ve 3 çocuk babası polis memuru Kemal Eren'in cenazesi ikindi namazına müteakip Aşçıbekirli Mahallesinde defnedilecek.

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