Türkiye'nin 'en mutlu şehri' seçildi! Görenleri büyüleyen doğal güzellikler
TÜRKİYE'nin 'en mutlu şehri' seçilen Sinop'un doğal güzellikleri görenleri mest etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı yer olan Sinop, doğal güzellikleriyle her yıl binlerce turisti ağırlıyor.
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Sinop'ta denizin nehir gibi kara içine girdiği, Karadeniz'deki ria tipi kıyı oluşumunun en güzel örneklerinden biri.
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2007 yılında Türkiye'nin 22. tabiat parkı ilan edilen Hamsilos Tabiat Parkı, büyüleyici görüntüsü nedeniyle her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.
İşte 'en mutlu kent' seçilen Sinop'tan yansıyan görseller...
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