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ABD'de 17 milletvekili gözaltına alındı! Yüksek Mahkeme önünde kürtaj kararını protesto ediyorlardı

ABD'de 17 milletvekili gözaltına alındı! Yüksek Mahkeme önünde kürtaj kararını protesto ediyorlardı

ABD Yüksek Mahkemesinin önünde yapılan kürtaj yanlısı protestoda aralarında 17 Temsilciler Meclis üyesinin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.

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ABD Kongre Polisinin resmi Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Kalabalık oluşturdukları, yolu kapattıkları ya da huzursuzluk verdikleri gerekçesiyle aralarında 17 Kongre üyesinin de bulunduğu 35 kişiyi gözaltına aldık." ifadesine yer verildi.

Protestocuların, trafik kanunlarına aykırı olarak 1. Cadde'yi trafiğe kapatmak istediğine işaret edilen açıklamada, standart 3 uyarının verilmesinin ardından gözaltılara başlandığı aktarıldı.

Gözaltına alınan Kongre üyeleri arasında, Temsilciler Meclisinin ilk Müslüman kadın üyeleri Ilhan Omar ve Rashida Tlaib de yer aldı. Ayrıca popüler Kongre üyelerinden New York Temsilcisi Alexandria Ocasio Cortez ve Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Katherine Clark'ın da gözaltına alındığı bildirildi.

Ilhan Omar, gözaltına alındığı ana ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak "Kongre üyesi diğer arkadaşlarımla bugün Yüksek Mahkeme önünde sivil direniş gösterirken gözaltına alındım. Üreme haklarıma ilişkin saldırılar konusunda elimden geleni yapmayı sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Yüksek Mahkemeden kürtaj kararı
ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran'da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı iptal etmişti.

Karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.

Söz konusu karar sağ cephede memnuniyetle karşılanırken, ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere sol kesim kararı "kadın sağlığına saldırı" olarak yorumlamıştı.

Mahkemenin kararının ardından Yüksek Mahkeme önünde ve ABD'nin çeşitli kentlerinde zaman zaman protesto gösterileri düzenleniyor.

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