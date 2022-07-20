20 Temmuz altın fiyatları! Düşüş başladı gram ve çeyrek altın...

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 965,3 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 artışla 965,8 liradan tamamladı.Abone ol
Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardındanönceki kapanışının hemen altında 965,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.583 lira, Cumhuriyet altını da 6.468 liradan satılıyor.
Dün yüzde 0,1 artışla 1.711,7 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1.708,1 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzda 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin beklentilerin devam ettiğini belirterek, yarınki Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları öncesinde altın fiyatlarının dar bant içinde yatay bir seyir izlediğini kaydetti.