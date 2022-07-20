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Yetiştirme yurdunda 5 çocuğa cinsel istismarda bulundu, 1 yıl yatıp serbest kaldı!

Yetiştirme yurdunda 5 çocuğa cinsel istismarda bulundu, 1 yıl yatıp serbest kaldı!

KOCAELİ'de yetiştirme yurdunda kalan 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 17 yaşındaki sanık, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

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2021 yılında Gölcük ilçesinde bulunan bir yetiştirme yurdunda kalan 17 yaşındaki A.T.'nin aynı yurtta kalan 12-14 yaşları arasındaki 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Olayın ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstismara maruz kaldıkları ileri sürülen 5 çocuğun ise ifadelerinde A.T.'nin kendilerine cinsel ilişki teklif ettiğini, özel bölgelerine dokunduğunu ve öptüğünü söyledikleri öğrenildi.

"Mağdurların verdiği ifadeler hem çelişkili hem de yalandır"
Hakkında "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan dava açılan sanık A.T.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık ve avukatı katıldı. Savunması için söz hakkı verilen A.T., suçlamaları kabul etmeyerek, kendini şöyle savundu:

"Baştan beri doğru ve tutarlı ifadeler veriyorum. Mağdurların verdiği ifadeler hem çelişkili hem de yalandır. Tutuklu olduğum için eğitim hayatım yarım kalmıştır. Akıl sağlığım yerindedir, bununla alakalı herhangi bir tedavi de görmedim. Tahliye ve beraatımı istiyorum."

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

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