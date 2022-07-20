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Manisa'daki orman yangınında yeni gelişme! Valilik duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Manisa'daki orman yangınında yeni gelişme! Valilik duyurdu

 MANİSA'nın Gördes ilçesindeki orman yangını ekiplerin yaklaşık 18 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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İlçeye bağlı Karayağcı Mahallesi Çengel mevkisinde dün 14.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, güneş battıktan sonra gece görüşü olan 2 helikopter ve yer ekipleri müdahalesini sürdürdü.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu, yangın yaklaşık 18 saatte kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, hasar tespitine de başlandı.

AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yangın bölgesinde, besicilik yapan bazı vatandaşlar ile 400'e yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvan, tedbiren tahliye edilmişti.

Valilik açıkladı: Gözaltına alındılar

Manisa Valiliğinden yangına ilişkin yapılan açıklamada, 85 hektarlık ormanlık alanın yanı sıra 100 hektar kadar da tarım alanının zarar gördüğünün tahmin edildiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen 2 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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