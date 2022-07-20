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MİT yurt dışından paketleyip getirdi! Binbaşı Kulaksız'ı eşinin yanında haince şehit etmişlerdi

MİT yurt dışından paketleyip getirdi! Binbaşı Kulaksız'ı eşinin yanında haince şehit etmişlerdi

Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği 2015'teki saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik, MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

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MİT, şehit Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın kanını yerde bırakmadı.

Mavi kategoride aranan terör örgütü PKK/KCK mensubu "Zerdeşt" kod adlı Savaş Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sınır ötesinde düzenlediği nefes kesen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Terörist Çelik'in eşi ile birlikte aracında silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan Binbaşı Arslan Kulaksız’a yönelik saldırıda yer aldığı öğrenildi.

Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği 2015'teki saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik, MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Avrupa’ya gidemeden yakalandı
Terör örgütü PKK/KCK üyesi olan Savaş Çelik’in 2014 yılından itibaren Muş kırsalında işbirlikçilik faaliyeti yürütüp, eylemlerde aktif roller üstlendiği öğrenildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist Çelik, 2015’te Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edilmesi eylemini planlayıp gerçekleştiren grup içerisinde de yer aldı. Eylemin ardından Suriye'ye geçerek örgütsel faaliyetlerine orada devam etti. Örgütsel faaliyetlerini Avrupa’da sürdürmesi için görevlendirilen terörist Çelik, MİT tarafından düzenlenen operasyonla Avrupa’ya geçemeden yakalandı.

27 Temmuz 2015'te Muş'un Malazgirt ilçesinde Binbaşı Arslan Kulaksız, eşiyle katıldığı bir yemekten çıkıp aracıyla askeri lojmanlara doğru gittiği sırada terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilmişti.

PKK’lı teröristlerce pusu kurulup şehit edilen Binbaşı Arslan Kulaksız’ın, katilinin ismini cüzdanında taşıdığı ortaya çıkmıştı. Şehit Binbaşı'nın eşi Sibel Funda Kulaksız, “Saldırı ihbarı almıştı. Cüzdanında teröristin adı, telefonunda fotoğrafı vardı.” demişti.

Pusu kurulacak ihbarı almıştı
Sibel Funda Kulaksız, “Eşime, ‘Bir komutana pusu kurulacak’ istihbaratı gelmişti. Kendisi de herkesi dikkatli olması konusunda uyardı. Hatta, cüzdanında ‘Çektar’ kod isimli bir teröristin bilgilerinin bulunduğu not vardı. Ben ‘Bu kim?’ dedim. Arslan da, ‘Bölgede aranan teröristlerin başı. Saldırı hazırlığı yapan terörist’ dedi. Bana cep telefonundan teröristin fotoğraflarını da gösterdi. Eşimin cüzdanındaki o terörist Arslan binbaşımı şehit etti” diye konuştu.

Binbaşı Arslan Kulaksız'a saldırıyı düzenleyenlerden 'Çektar Soro' kod adlı Muhammed Kaya 2018'de etkisiz hale getirilmişti.

Eşi olayı böyle anlatmıştı

Şehit Binbaşı’nın eşi Sibel Funda Kulaksız yaşanan olay sonrası Gazete Habertürk'e konuşmuştu. Özel otomobilleriyle bir köylünün evine yaptıkları ziyaretten dönerken pusuya düşürüldüklerini anlatan Kulaksız, “Bir anda silah sesleri duyduk. İlk kurşun eşime gelmiş. İkinci kurşun bana geldi, kolumu sıyırdı geçti sandım. Eşim eğildi ve vücudunu bana siper etti. Bana siper olduğu an ikinci kurşunu kalbine almış. Kendini siper etmese o kurşun başıma gelecekti. Yaralı olmasına rağmen silahıyla ateş etti. İkimiz de kapıyı açıp kendimizi aşağı attık. Kurşunlar yağarken o teröristleri gördüm. Silahları tutukluk yaptığı için saldırıyı yarıda bırakıp kaçmışlar. Eşimin yanına gittiğimde yaşıyordu. Müdahalelere rağmen, çocukluk aşkına canını siper eden eşimi kurtaramadık” dedi.

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