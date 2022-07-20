Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ilk maçına çıkıyor! İlk 11'ler belli oldu Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında bu akşam Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Polonya'da oynanacak. Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Dinamo Kiev- Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçının canlı anlatımı haberimizde...

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Geçtiğimiz sezonu 2. bitirerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmaya hak kazanan Fenerbahçe Avrupa macerasında ilk maçına çıkacak. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında bu akşam Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Polonya'da oynanacak. Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı beklemeye başladı

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşen Fenerbahçe maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli ekibe yeni katılan Willian Arao, Tiago Çukur ve Joshua King'in de yer aldığı antrenman koşu çalışmaları ile başladı. Ardından gruplar halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Fenerbahçe’de sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo ile Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan Ferdi Kadıoğlu idmanda yer almadı.

Fenerbahçe'nin 25 kişilik UEFA listesi

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA'ya gönderdiği isim listesi belli oldu. Sarı-lacivertli ekibin listesinde; Kim Min Jae, Pelkas, Gustavo, Samatta, Lemos, Caulker, Meyer, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp ve Tiago Çukur yer almazken yeni transferlerden Arao, Lincoln, Joshua King, Emre Mor ve Bruma dahil edildi.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadro şu isimlerden oluşuyor: "Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Zajc, Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Berisha, Serdar Dursun, Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya."

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda saat kaçta?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Dinamo Kiev'e konuk olacak. Ukrayna'daki savaş sebebiyle maç Polonya'da oynanacak.

İlk maç 20 Temmuz Çarşamba günü (bugün) TSİ 21.00'de Polonya'nın Lodz şehrinde Miejski Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS'tan yayınlanacak. Rövanş maçı ise 27 Temmuz Çarşamba günü 20.00'de İstanbul'da oynanacak.

Fenerbahçe ve Dinamo Kiev'in muhtemel 11'leri

Fenerbahçe: Altay - Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can, Zajc, Rossi, Lincoln Henrique, Valencia

Dinamo Kiev: Georgiy Bushchan, Ilya Zabarnyi, Vladyslav Dubinchak, Oleksandr Karavaev, Sergiy Sydorchuk, Volodymyr Shepliev, Benjamin Verbic, Denys Garmash, Viktor Tsgankov, Vladyslav Supryaga