Bankaların emekli promosyon listesi! En çok promosyon veren banka 6 bin 500 liraya kadar çıkıyor
TÜRKİYE'deki bankalar emekli maaş promosyonlarını güncelledi. Emekli maaşlarına yapılan yüzde 42.35'lik zam sonrası promosyon güncellemelerini mevcut müşterilere de yansıtmaya başlayan bankalar emekli müşterilerine 5 bin liraya varan nakit ve diğer ödemelerle birlikte 6.500 liraya varan promosyon fırsatı sunuyor.
Emekli maaşlarına yapılan yüzde 42.35'lik artışla birlikte bankalar promosyon yarışına girdi. Bu yarışta emeklilere yarayacak. Zira emekli maaşı promosyonları ek fırsatlarla birlikte 6500 liraya kadar çıktı. Her bankanın promosyon ücreti farklı. İşte emekli zammı sonrası bankaların yeni promosyonları:
Bankalar emekli müşterilerine 5 bin liraya varan nakit ve diğer ödemelerle birlikte 6.500 liraya varan promosyon fırsatı sunuyor.
Promosyon ödemelerinde yapılan artışlar emeklilere daha önce aldıkları banka promosyonunu da güncelleme fırsatı getirdi.
Mevcut müşterisini kaybetmek istemeyen bankalar talep edilmesi halinde promosyon rakamını güncelliyor.