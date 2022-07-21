Bankaların emekli promosyon listesi! En çok promosyon veren banka 6 bin 500 liraya kadar çıkıyor

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 42.35'lik artışla birlikte bankalar promosyon yarışına girdi. Bu yarışta emeklilere yarayacak. Zira emekli maaşı promosyonları ek fırsatlarla birlikte 6500 liraya kadar çıktı. Her bankanın promosyon ücreti farklı. İşte emekli zammı sonrası bankaların yeni promosyonları: