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Ümit Özdağ'ın cemevi sözleri kriz çıkardı: Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Türk istifa etti

Ümit Özdağ'ın cemevi sözleri kriz çıkardı: Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Türk istifa etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cemevleri ile ilgili söylemleri sonrası Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Türk, görevinden istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Türk, 'Cemevleri Alevilerin ibadethanesidir. Değildir demek kimsenin haddi değildir' diye konuştu.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün Aydın'da bir cemevini ziyaret ettiği sırada söylediği sözler gündeme oturmuştu.

Özdağ buradaki konuşmasında “Cemevlerine ibadethane statüsü vermeyeceğiz. Olursa tarikatlar da aynı şeyi isteyecek” demişti.

Özdağ'ın bu açıklamasının ardından Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Türk'ten tepki geldi.

Özdağ'ın açıklamalarına tepki gösteren Ayhan Türk, Partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Ayhan Türk, sosyal medya hesabından, bir cemevine ait olduğunu iddia ettiği bir fotoğraf paylaşarak “Cemevleri Türkmenlerin/Alevilerin ibadethanesidir. Değildir demek; kimsenin haddi değildir” notunu düştü.

Türk, Zafer Partisi'nden ayrıldığı haberini şu ifadelerle verdi:

“Bize bin yıldır Türkmen derler. Biz kanunla Türk olmadık. Türküm, Türkçüyüm. Hünkar Hacı Bektaşı Velinin yolunda Kızıl Elmanın neferiyim. Cemevleri Alevilerin ibadethanesidir. Zafer Partisindeki görevlerimden istifa ediyorum”

Ayhan Türk, 9 Haziran tarihinde Alevilerle ilgili şu paylaşımı yapmıştı:

“Aleviler Türklerin kardeşi değildir. Türk'ün hasıdır. Türk'ün ta kendisidir. Türk dilinin töresinin yaşatıcısıdır. Öğrenin artık bunları!”

Bununla birlikte Ayhan Türk, 18 Temmuz günü “Sayın Özdağ ve Zafer Partisinin Alevi toplumuna bakışı bundan başka bir şey değildir. Gerisi hikayedir” notuyla bir paylaşım yapmıştı. Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Ümit Özdağ: Alevilerin Diyanet İşleri Başkanlığı'nda neden temsil edilmediği sorgulanması gereken bir husus. Bugün Alevi insanlarımıza yönelik bürokraside, devlet kademelerinde inanılmaz bir dışlanma var. Bu kabul edilebilir değil.”

Türk'ün bu paylaşımı yapmasına rağmen Özdağ, Aydın'daki bir cemevinde, cemevlerine ibadethane statüsü verilmeyeceğini söyleyerek Türk'ün yaptığı açıklamanın tersi hareket etmiş oldu.

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