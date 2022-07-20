Konya'da 'sen olsan doktoru öldürmez misin, dövmez misin' diyen imama skandal destek

KONYA Şehir Hastanesi'nde doktorun öldürülmesinin ardınan cuma hutbesinde "sen olsan böyle doktoru öldürmez misin" diyen cami imamı Ahmet Gür'e Diyanet Vakıf-Sen'den skandal ziyaret. İmam haksız lince uğramış!..

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Konya’da uzman hekim Ekrem Karakaya’nın öldürülmesinin ardından cami imamı Ahmet Gür, tepki çeken ifadeleriyle iş bırakma eylemi yapan doktorları hedef almıştı. Türk Diyanet Vakıf-Sen Konya Şube Başkanı Hüsamettin Iğdi, Gür’ün “haksız lince” uğradığını savunarak destek verdi. Cumhuriyet’in haberine göre Türk Diyanet Vakıf-Sen Konya Şube Başkanı Hüsamettin Iğdi, Gür’ü ziyaret etti.

Iğdi ziyareti, “Uğramış olduğu haksız linç, yaşamış olduğu sıkıntıya rağmen beni evinde misafir ederek ağırlayan, ikramda bulunan ve neşesinden, devlete sadakatinden, millete sevgisinden, kuruma saygısından ve devletin tüm kurumlarında çalışan memur ve amirlere hürmetinden hiçbir şeyi kaybetmeyen değerli kardeşim meslektaşım ve üyem Kayalar camii imam hatibi kardeşime teşekkürlerimi bir borç bilirim” ifadeleriyle duyurdu.