Konya'da 'sen olsan doktoru öldürmez misin, dövmez misin' diyen imama skandal destek

KONYA Şehir Hastanesi'nde doktorun öldürülmesinin ardınan cuma hutbesinde "sen olsan böyle doktoru öldürmez misin" diyen cami imamı Ahmet Gür'e Diyanet Vakıf-Sen'den skandal ziyaret. İmam haksız lince uğramış!..Abone ol
Konya’da uzman hekim Ekrem Karakaya’nın öldürülmesinin ardından cami imamı Ahmet Gür, tepki çeken ifadeleriyle iş bırakma eylemi yapan doktorları hedef almıştı. Türk Diyanet Vakıf-Sen Konya Şube Başkanı Hüsamettin Iğdi, Gür’ün “haksız lince” uğradığını savunarak destek verdi. Cumhuriyet’in haberine göre Türk Diyanet Vakıf-Sen Konya Şube Başkanı Hüsamettin Iğdi, Gür’ü ziyaret etti.
Iğdi ziyareti, “Uğramış olduğu haksız linç, yaşamış olduğu sıkıntıya rağmen beni evinde misafir ederek ağırlayan, ikramda bulunan ve neşesinden, devlete sadakatinden, millete sevgisinden, kuruma saygısından ve devletin tüm kurumlarında çalışan memur ve amirlere hürmetinden hiçbir şeyi kaybetmeyen değerli kardeşim meslektaşım ve üyem Kayalar camii imam hatibi kardeşime teşekkürlerimi bir borç bilirim” ifadeleriyle duyurdu.
Sen olsan öldürmez misin, dövmez misin, sövmez misin?
Konya Şehir Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya, başka bir hastanenin özel güvenlik görevlisi tarafından vurularak öldürüldü. Dün tüm Türkiye'de doktorlar doktorlara karşı şiddeti protesto için iş bırakma eylemi yaptı. Konya'da bir cami imamı, Cuma hutbesinde greve çıkan doktorların öldürülmesine hak verdi. Konya'da bir doktorun hastanede katledildiği haftanın Cuma hutbesinde, doktorların öldürülmesine adeta cevaz verildi. Doktorların dün iş bırakmasına tepki gösteren imam Cuma hutbesinde, "İğne yapmaya gittin doktor dedi ki bugün grevdeyiz. Öldürmez misin, dövmez misin, sövmez misin?" diye cemaati tahrik etti. Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki Kayalar Camii'nin imamı, doktorların yaptığı iş bırakma protestosuyla ilgili şunları söyledi: "Dün hastaneler görev yapmadı. Günlük tedavi olacak adam var. Bu neyi getirir? Bu daha fazla doktorun öldürülmesini getirir. Sen hastaneden boş döndün. Öldürmez misin sen?"