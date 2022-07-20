TİP vekili Ahmet Şık'tan darbe çağrısı: Sokakları canlı tutun...

TİP'li vekil Ahmet Şık'tan kalkışma çağrısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit dolu sözler geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Gezi provokasyonu yapıp polise saldıran Türkiye İşçi Partisi vekili Ahmet Şık, bir kez daha kalkışma çağrısı yaptı: "Bu ülkede şu anda yapılacak tek şey sokağı canlı tutmak." Şık, geçtiğimiz yıl da vatandaşlara "Bu devleti yıkmalıyız. Sokağa çıkın" diye seslenmişti.

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Eski HDP'li, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık, kalkışma çağrıları yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, HDP'li Ali Kenanoğlu'yla Kadıköy'de eylem yaparak vatandaşlara "Hepiniz sokağa çıkmalısınız. Bu devleti yıkmalıyız" diye seslenen Şık, şimdi de "Sokaklar canlı tutulmalı" dedi.

Muhalefetten destek istedi

T24'de yer alan habere göre Şık, muhalefet partilerine de "Türkiye’de ciddi muhalefet eksikliği var. Parlamentoda bulunan partilerin eksikliği değil, toplumsal muhalefetin de eksikliği var" ifadeleriyle seslenerek çağrı yaptı:

Bu ülkede şu anda yapılacak tek şey sokağı canlı tutmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit: Oradan aşağı ineceksin

Ahmet Şık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da "Recep Tayyip Erdoğan sen oradan aşağı ineceksin. Hepiniz yargılanacaksınız" sözleriyle tehditler savurmuştu.