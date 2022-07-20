Milyonların beklediği düzenleme! EYT için bomba formüller masada!
Çalışma Bakanlığı EYT ile ilgili bir ekip kurarak çalışmalarına başladı. Düzenlemeyle ilgili hangi formüller konuşuluyor? İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT çalışmalarındaki son gelişmeler...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaları yürütmek için bir ekip oluşturdu. Birkaç alternatif ve önerinin değerlendirildiği çalışma kapsamında sendikalarla diyalog halinde olunacak.
Ntv'de yer alan habere göre şu ana kadar resmi olarak üzerinde kararlaştırılmış net bir formül yok. Ancak üzerinde gelen talepler ve dünyadaki örnekler üzerinden bazı formüllerin üzerinde duruluyor.
EYT düzenlemesi için konuşulan formüller şöyle:
15 yıl çalışma süresi 3600 prim gününü dolduranlarda ve 8 Eylül 1999 öncesi sigortası olanlarda emeklilik için yaş şartı aranmaması öncelikli talep. Bu formüle göre 6,5 milyon kişi düzenlemeden yararlanacak.
Erkeklerde 25 yıl ve 9 bin prim, kadınlarda 20 yıl ve 7 bin 200 primin tamamlanması halinde yaş şartına bakılmadan emeklilik formülü.