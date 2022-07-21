Bir bu eksikti tırtıllar şehir merkezine iniyor! Bursa ve Bilecik'i çayır tırtılı sardı her şeyi yiyor

"Çayır tırtılı istilası" Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'da görülmüştü. Bursa ve Bilecik'ten gelen son haberler ürküttü. Ayçiçeğine zarar veren çayır tırtılı, Bursa'da başka bir boyut aldı, diğer ürünlere de sıçradı. İstilanın Bilecik'te ise tüm ovaya yayılma ihtimali çiftçiyi paniğe kaptırdı. Peki, ilaçlama fayda eder mi? Bursa, Bilecik'te son durum...