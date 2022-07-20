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Koronavirüs Mikronezya'da ilk kez salgına dönüştü

Koronavirüs Mikronezya'da ilk kez salgına dönüştü

Pasifik Okyanusu’ndaki Mikronezya'da hükümet, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede ilk kez salgına dönüştüğünü duyurdu.

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100 bini aşkın nüfusa sahip takımada ülkesi Mikronezya, coğrafi olarak izole olması, uyguladığı sınır kontrolleri ve sıkı tedbirler sayesinde 2,5 yıldan fazla sürede virüsün ülkede yayılmasını engelledi. Ancak hükümet bugün, ülkenin 4 eyaletinden 2'sinde birden fazla vaka olduğunu duyurdu.

Yetkililer, Kosrae eyaletinde 35 kişinin testinin pozitif çıktığını, Pohnpei eyaletinde de 7 vakanın tespit edildiğini bildirdi. Böylece Kovid-19'un ülkede ilk kez salgına dönüştüğü kaydedildi.

Salgın, ülkenin 1 Ağustos'ta karantina kısıtlamalarını sona erdirmeyi ve sınırlarını yeniden açmayı planlamasından kısa süre önce geldi.

Dünyadaki hemen hemen tüm ülkelerde Kovid-19 salgını yaşanırken, 100 binden fazla nüfusa sahip olup herhangi bir vaka bildirmeyen diğer ülke Türkmenistan oldu.

Mayıs ayında ilk Kovid-19 vakasını açıklayan Kuzey Kore'de ise şimdiye kadar yaklaşık 4,8 milyon vaka tespit edildi.

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