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MHP'li vekil Arzu Erdem'den uyarı: 8, 7, 6 yaşındaki çocuklar bağımlı oldu

MHP'li vekil Arzu Erdem'den uyarı: 8, 7, 6 yaşındaki çocuklar bağımlı oldu

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, çalışmalara göre 8, 7, 6 yaşındaki çocukların internet bağımlılığına tutulduğunu belirterek, özellikle ucuz bedellerle abone olunan platformlardaki içeriklerin incelenmesini istedi.

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Milletvekili Arzu Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Trakya'da ayçiçeği tarlalarındaki çayır tırtılı istilasına değinerek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Tekirdağ ve Kırklareli'nde temaslarda bulunduklarını söyledi.

Bilgisayar, akıllı telefon, internet, zararlı video oyunları ve çizgi filmlerle ilgili çalışmalar yaptıklarını dile getiren Erdem, bazı oyun ve çizgi filmlerin çocukları, gençleri intihara ya da şiddete yönlendirdiğini belirtti.

Bu oyun ve çizgi filmlerde dini, milli ve manevi değerlere yönelik zararlı içeriklerin bulunduğunu ifade eden Erdem, çocukların bunlardan uzak durması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Her yaştan insanın teknolojiye merakının ve internet bağımlılığının arttığına dikkati çeken Erdem, "Teknolojinin kontrollü kullanımı ve kötü emellere ulaşılmaması için tespitlerin yapılması gerekiyor. Çalışmalara göre 8, 7, 6 yaş civarı çocuklar artık internet bağımlılığına tutulmuş durumda." diye konuştu.

Ailelerden ücretli yayın yapan platformlara da dikkat etmesini isteyen Erdem, "Anne babalardan, genç kardeşlerimizden, milli, manevi değerlerin bir devletin, milletin temel ekseni olduğunu düşünen herkesten ricam şudur: Çok ucuz bedellere abone olunan bu platformlarda içerik bakımından neler var, iyice incelesinler." dedi.

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