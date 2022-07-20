30 milyar dolarlık dev anlaşma! 375 adet F-35 siparişi verildi

F-16 ve F-35 gibi savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin şirketi ile ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) arasında anlaşma imzalandı. Pentagon, 375 adet F-35 için 30 milyar dolar ödeyecek.

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Pentagon'dan William LaPlante konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Lockheed Martin ile 375 adet F-35 partisi satın alımı için anlaştığımızı ifade etmekten memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu anlaşmanın yaklaşık olarak 30 milyar dolar civarında olduğu belirtildi.

Maliyet azaltıldı

Pentagon'un 2019 yılında imzaladığı üç yıllık toplu satın alma, 478 adet F-35 savaş uçağı içindi. O dönem üretici firma olan Lockheed Martin'in, daha büyük miktarlarda bileşen satın alıp maliyetlerini yaklaşık yüzde 8 azaltarak, 34 milyar dolara düşürmesine olanak sağlamıştı. Yeni toplu alım sözleşmesinin de, yine üreticinin toplu bileşen alımına imkan vererek maliyetlerin düşürülmesi için yapıldığı belirtildi.

"Anlaşma, ABD ve müttefikleri için önemli bir adım"

F-35 Ortak Program Ofisi İcra Kurulu Başkanı ve ABD Hava Kuvvetleri Korgeneral Mike Schmidt ise yaptığı açıklamada, "F-35, Savunma Bakanlığı envanterindeki en ölümcül ve ölçeklenebilir yeteneklerden biridir. Bu nedenle yapılan sözleşme hem ABD hem de müttefikleri için oldukça önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Türk F-35'lerinin son durumu ne ? Üretilen 820'den fazla F-35 arasında, Türk Hava Kuvvetleri için üretilen ancak teslim edilmeyen 6 adet F-35 de bulunuyor. Türkiye'nin S-400 alımı sebebi ile ilk olarak Türk Hava Kuvvetleri için üretilen 6 adet F-35'in teslimatını askıya alan ABD, akabinde ise bu uçakları kendi hava kuvvetlerinin envanterine katmak için yasal karar çıkartmıştı. "Uçaklar tam anlamıyla envantere alındı mı?", "alındıysa ne zaman alındı?", "hangi filoya katıldı?" gibi bir çok sorunun cevabı ise bilinmiyor.