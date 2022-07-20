Sakarya semalarında uçan köpeği görenler şaşkına döndü
SAKARYA'da yamaç paraşütçüsü sahibi ile beraber atlayış yapan köpeğin rahatlığı dikkat çekti.
Paraşütçülerin vazgeçilmez merkezi haline gelen Serdivan ilçesindeki Kırantepe’de Yusuf Kargın isimli yamaç paraşütçüsü, Sakarya Sportif Havacılık Kulübü’nün Max isimli köpeği ile birlikte Sakarya semalarında uçarak o anları aksiyon kamerasına kaydetti.
Köpek ile birlikte uçuş takımlarını giyen Kargın, havalanırken, köpeğin sakinliği dikkat çekti.
Yaklaşık yarım saat köpeği ile havada süzülen paraşütçü, o anları kayda almayı da unutmadı.
Köpek ile unutulmaz bir deneyim yaşayan Kargın, Max için ikinci kendisi için bir hayvanla ilk uçuş deneyimi olduğunu söyledi.