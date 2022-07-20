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Sakarya semalarında uçan köpeği görenler şaşkına döndü

İhlas Haber Ajansı
Sakarya semalarında uçan köpeği görenler şaşkına döndü

SAKARYA'da yamaç paraşütçüsü sahibi ile beraber atlayış yapan köpeğin rahatlığı dikkat çekti.

Sakarya semalarında uçan köpeği görenler şaşkına döndü

Paraşütçülerin vazgeçilmez merkezi haline gelen Serdivan ilçesindeki Kırantepe’de Yusuf Kargın isimli yamaç paraşütçüsü, Sakarya Sportif Havacılık Kulübü’nün Max isimli köpeği ile birlikte Sakarya semalarında uçarak o anları aksiyon kamerasına kaydetti.

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Sakarya semalarında uçan köpeği görenler şaşkına döndü

 Köpek ile birlikte uçuş takımlarını giyen Kargın, havalanırken, köpeğin sakinliği dikkat çekti.

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Sakarya semalarında uçan köpeği görenler şaşkına döndü

Yaklaşık yarım saat köpeği ile havada süzülen paraşütçü, o anları kayda almayı da unutmadı.

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Sakarya semalarında uçan köpeği görenler şaşkına döndü

 Köpek ile unutulmaz bir deneyim yaşayan Kargın, Max için ikinci kendisi için bir hayvanla ilk uçuş deneyimi olduğunu söyledi. 

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